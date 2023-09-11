嘉義市長黃敏惠肯定農家世代傳承，青農返鄉接棒務農。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與嘉義市農會、嘉義縣太保市農會及食品業者、興華中學完成簽署幸福嘉義米合作備忘錄。（廖素慧攝）

嘉義市政府與嘉義市農會、嘉義縣太保市農會等單位11日簽署開發幸福嘉義米合作備忘錄，市長黃敏惠表示，產官學研攜手組成「嘉義隊」，推廣優質的台農82號幸福嘉義米，還強調「合作比合併重要」。

黃敏惠代表市府，與嘉義市農會、嘉義縣太保市農會、三光米股份有限公司嘉義分公司、嘉義市私立興華高級中學及奮起福米餅店共同簽署幸福嘉義米合作備忘錄，並宣示產官學研合作行銷幸福嘉義米，把優質米推廣到全世界

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黃敏惠還特別感謝培育「台農82號米」的嘉義農試所稻米博士吳永培一生為農業貢獻，她說，「台農82號米」有抗病蟲害、耐倒伏等特性，健康又美味，於2022年與嘉義市合作，推出「幸福嘉義米」品牌。

黃敏惠還提及早期嘉義市尚未升格前，與太保、水上是同區，升格後才分治，她說，現在與太保市農會共同推廣幸福嘉義米，「合作比合併」重要。

黃敏惠也說，市府積極推動食育，今年起更在各國中小學營養午餐提供幸福嘉義米，邁向永續發展目標SDGs第12項目標，促進綠色經濟，確保永續消費及生產模式，地產地消、食在地吃當季，朝向台灣2025淨零排放、減少碳足跡、碳排放。

農業試驗所嘉義試驗分所長方怡丹指出，台農82號米粒外觀晶瑩剔透，口感黏性優越，口感不輸日本越光米，有良好的耐病蟲害及強桿耐倒伏特性，減少使用農藥和肥料，降低生產成本，是優質健康米。

太保市農會總幹事黃麗貞說，太保市有40多公頃有機米專區，未來將生產供應「幸福嘉義米」有機米系列。

嘉義市私立興華高級中學董事長王崇旭也說，將由餐飲管理科使用在嘉義在地食材，幸福嘉義米、嘉義大學產製的牛奶和土鳳梨，用米取代部分麵粉，製做低麩質「米吐司」、「米蛋捲」和「米鳳梨酥」，免費提供給長照機構長者食用。

嘉義市農會簽署備忘錄黃敏惠