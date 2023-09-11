桃園團隊由米整合行銷勇奪「2023台灣地域振興大賞新秀獎」。(研考會提供／蔡依珍桃園傳真)

在市長張善政指示下，桃園市府各局處集結資源扶植在地創生團隊。(研考會提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園團隊由米整合行銷致力於發展新住民文化多元創新創業。(研考會提供／蔡依珍桃園傳真)

香草野園團隊在大溪中庄推動韭菜產業轉型。(研考會提供／蔡依珍桃園傳真)

以文化創意串連南興社區的日日田職物所是桃園重要地方創生團隊。(研考會提供／蔡依珍桃園傳真)

位於龍潭的三和青創基地將廢棄雞舍改建為多肉植物園。(研考會提供／蔡依珍桃園傳真)

致力關懷新住民、推動新住民文創的由米整合行銷工作室，在桃園市政府協助下，以獨特創意為新住民打造品牌商品，勇奪有台灣地方創生奧斯卡獎之譽的「2023台灣地域振興大賞新秀獎」，充分展現桃園的多元族群文化特色與努力。

桃園市研考會主委吳肇銘表示，「台灣地域振興大賞」一向被視為台灣地方創生的奧斯卡獎，桃園團隊由米整合行銷工作室能夠在全國諸多隊伍中脫穎而出，十分不容易，該團隊歷年來在桃園市文化局、社會局、經濟發展局、青年事務局、新移民女性關懷協會等單位協助下，除了關心桃園新住民的生活，更致力發展新住民文化多元創新創業，對於協助新住民融入台灣的生活、展現母國文化有相當多的貢獻。

由米整合行銷工作室執行長楊禮琳表示，自己曾經在海外求學工作15年，過去在國外生活與工作的自己，其實就是當地「新住民」，由於當時得到許多溫暖的機會與幫助，回台後更希望把這份感受回饋故鄉，讓台灣也能成為東南亞新住民的另一個家鄉。楊禮琳深信科技與行銷的影響力，在2021年創辦由米整合行銷，希望以文創服務創新模式來協助更多新住民推展文創商品。

楊禮琳感動地說，得獎除了是肯定自己與夥伴們外，更讓新住民姐妹的努力被看見，強調新住民是我們的家人，值得我們更加疼惜與發現。近期楊禮琳與桃園新住民職人柳佳文共同開發的印尼沙嗲醬，以獨特創意為新住民文化打造品牌化及文創感，也獲得許多矚目。楊禮琳與柳佳文期盼在中秋節前夕可以好好推廣，讓大家在中秋烤肉時，也能讓品嘗到濃濃的異國風情。

吳肇銘指出，桃園是一座具有活力與發展性的城市，有許多青年返鄉推動地方創生與創業，市長張善政特別指示各局處務必要提供最大的支持與協助。像是在大溪中庄推動韭菜產業轉型的香草野園、以文化創意串連南興社區的日日田職物所、將龍潭廢棄雞舍改建為多肉植物園的三和青創基地等案例，目前都成為許多團隊學習的榜樣。期待未來有更多青年團隊願意回到家鄉打拼，一起打造桃園成為更美好的城市。