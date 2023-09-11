台灣近年在半導體等供應鏈的關鍵地位，讓各國不得不重視台海的安全，前外交部長林永樂今天建議，用強化國防和「矽盾牌」雙管齊下，來維持台灣安全，但問題核心還是要維持與中國大陸的對話，以避免誤判情勢。至於ECFA，對兩岸都有助益，也希望政府試圖維持ECFA的想法不要改變。

由東南亞影響力聯盟（SIA）主辦的「地緣政治高峰論壇」今天在台北香格里拉遠東飯店舉行，包括前總統馬英九、前外交部長林永樂、前國防部副部長陳永康、前行政院長江宜樺等人都出席參與，會中也邀請芝加哥大學講座教授米爾斯海默、哈佛大學講座教授奈伊、華特、米德、艾利森等人發表演說或進行專題研討。

林永樂指出，台灣站在最前線，要確保和平、區域穩定性與繁榮，必須與美、日等盟友持續合作，成為區域重要夥伴，一方面與美國維持關係，一方面也要與中國大陸朝向和平對話以取得平衡。

對於大陸近來透過軍事和經濟手段頻頻對台灣採取動作，他認為，我們必須尋求對話與中國大陸溝通，因為兩岸關係不只是兩岸問題，未來如何發展也攸關中美交流及印太地區其他國家。

林永樂表示，台灣位於第一島鏈的中心，為確保海上交通線，台灣和美國、日本必須成為防衛陣線，加上台灣在半導體等產業供應鏈具有重要地位，因此如何把台灣打造成為科技之島，對於台灣的安全策略很重要。

他建議，提升國防能力與強化科技發展必須要雙管齊下，後者是我們的強項，但問題的核心關鍵還是要維持與中國大陸的對話，以避免誤判情勢。

會中有人提問中國大陸是否會停止ECFA？對此，林永樂表示，ECFA並不只是台灣受益，中國大陸也受益，事實上，台灣至今仍有4成以上貨品是出口到大陸，民進黨執政後仍持續發揮其效益。大陸方面希望可以進行一些調整，目前政府也試圖想要維持ECFA，希望這點不要變，也希望兩岸貿易關係能夠持續。

他強調，大陸市場對台灣很重要，也讓台灣維持經濟的繁榮發展，我們希望投資走向多元，近年也加強赴其他國家的投資，但大陸還是很重要的市場，不管用什麼方法，我們仍要強化經濟上的合作。