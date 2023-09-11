台北市「基泰大直」建案施工不慎導致鄰房下陷，被挖出台北市長柯文哲任內，制定「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，讓建商得以「球員兼裁判」。民眾黨台北市議會黨團表示，修法目的在強化損鄰事件協調效率、提升品質及公信力，為避免球員兼裁判，讓彼此遇到爭議找到更有效且雙方都能接受的解決方法。

民眾黨台北市議會黨團副主任吳怡萱解釋，針對新增的第4條，對建商明確規範「應」於拿到建照後，對房屋現況進行鑑定，從過去「得」修正為「應」，目的是希望將來遇到損鄰爭議，能有前後對照，不會無從比較。

她說，而新增第8條第3項第2款，保障受損疑義戶對建商鑑定結果不滿時，可於建商指定時間內找第三方鑑定，住戶逾期未提出就由都發局指定。目的是讓鑑定結果更加客觀，及增加政府單位可以進行行政指導。

民眾黨團強調，將全力協助居民重建家園，面對外界對於法規有所疑慮，未來如何更完善修正，民眾黨團定會站在民眾立場，監督市府把關施工品質及安全。