配合桃園航空城開發計畫，桃園市大園區4所國小將於明年7月底前廢校，除學生受教權受關注外，也衍生教職員安置問題，民代要求市府推行重大政策時，不要讓他們變成流浪校長或流浪老師。另外，居民也反映市府廢了4所學校，在重建範圍內卻無新設校規畫，影響學生就近讀書權益。

大園區沙崙、后厝、圳頭及陳康國小因位處航空城計畫內將廢校，校長周俊宏說，已著手廢校前置作業，包含工友、護理師等人員及財產陸續安排移撥。他坦言，明年要有校長退休自己才有位置可以去，手邊有許多廢校事宜要處理，相信教育局會有安排。

圳頭國小校長陳濰安則說，學校位處徵收區邊陲地帶，學生數還有54人，教職員與家長們都希望保有「一線生機」不要廢校，目前仍按照相關期程做準備，重要的是廢校後學生需到內海或是大園國小就讀，是否能適應需要關注。至於校長位置他認為教育局一定會有安排，但屆時可能就會影響到候用校長的派任。

市議員徐其萬表示，政府推動重大政策，不僅影響在地學生受教權，連帶衍生教職員安置問題，教育局應保有他們的工作權益。另外，在重建範圍內雖有文教用地，卻沒有任何新設校的規畫，有鑑於中壢青埔地區因人口快速增長，校舍來不及蓋的前例，要求市府提前規畫興建航空城安置區內國中及小學。

市府教育局回應，遷併校是因配合國家重大政策，將優先確保教師與校長的工作權益，針對4所廢校及1所遷校共5校長，因情況特殊，將提交桃園市校長遴選委員會明年優先轉任他校。另5校共有33位正式教師，依據「桃園市市立國民小學及幼兒園超額教師介聘作業要點」，將優先協助教師介聘，且可申請當年度市外介聘，以尊重教師生涯規畫及意願。

另外，依據航空城都市計畫開發預定期程，在安置街廊及住宅旁旁，預留文中小用地規畫設航空城中小學，並於今年交由竹圍國中兼辦並啟動籌備，將視2027、2028年人口進駐情形規畫設校規模。