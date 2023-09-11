AVerMedia D115WOXB Box PC外觀精巧，採無風扇的散熱設計，非常適合空間有限的行業場域。提供多種輸入/輸出的連接端口，可輕鬆便利的整合到現有設備中，強固的外觀設計能夠在極端氣候條件下正常運作，工作環境溫度範圍廣泛，從零下25°C到60°C。此外，圓剛更提供客製化的開發板支援套件(BSP)及和強大的技術支援的整合，來滿足客戶的特定要求。

客戶選用AVerMedia Box PC-D115WOXB的四大好處如下：

一、優異性能和相容性：採用圓剛的解決方案可獲得最佳的性能和與現有系統及設備的高度相容性。

二、順暢的整合過程：與NVIDIA合作，提供高度整合的BSP(Board Support Package)能加速軟體開發，讓客戶能夠輕鬆將解決方案整合到現有的基礎設施中，無需經歷繁瑣的過程。

三、持續更新和支援：圓剛提供可靠的技術支援，確保系統保持最新狀態及穩定運行，讓客戶安心。

四、高效率和彈性：I/O客製化功能讓客戶能夠開發精確的AI解決方案，以應對各種獨特的監控需求，提高效率並提供更大的靈活性。

圓剛舉實例，某一養牛業客戶，他們希望能全天候監控牧場內的每一隻懷孕的母牛，以便及時發現並通知異常行為，來確保母牛及其整個妊娠期間的安全和健康。藉由AVerMedia的解決方案，提供了全面的AI監控系統，成功解決客戶的痛點及需求，並降低潛在風險及可能對業者造成的損失。

目前圓剛提供的PoC樣品，包括Carrier Board D115W和Box PC D115WOXB-16G。