雲林縣麥寮鄉重新檢討都市計畫，因應人口與產業持續成長。（本報資料照片）

雲林縣麥寮鄉人口持續成長，為全縣人口數第3鄉鎮，即將突破5萬人，11日縣政府在麥寮鄉公所舉辦「豐津都市計畫」說明會，邀鄉民集思廣益，針對國土計畫、產業發展、生態保育等議題進行討論，規畫未來發展藍圖，打造麥寮鄉成為雲林沿海示範新市鎮。

麥寮鄉因台塑六輕設廠，人口數從原本3萬餘人增至目前4萬9300餘人，由於人口持續增加、產業不斷發展，現行的住宅與產業用地已不敷使用，因此縣府城鄉發展處於11日在麥寮鄉公所舉辦「豐津都市計畫」說明會，希望藉由都市計畫的更新，加速並永續麥寮鄉發展。

麥寮鄉民代表吳明宜表示，「豐津都市計畫」以人口數最多的麥豐村、麥津村2村為主，目前麥豐村人口有9900餘人，麥津村5400餘人，2村加起來就超過1萬5000人，原本的麥寮鄉都市計畫人口數則僅規畫1萬人，與現況相差甚多，因此有必要重新檢討都市計畫，以免出現發展受阻情況。

吳明宜說，此次說明會討論議題包括國土計畫、產業發展、生態保育等，鄉民反應熱烈，提出交通改善、綠電發展、濁水溪生態等相關建議，資料匯整後，將送交縣府都市計畫委員會審核，希望藉由縣府與地方的共同努力，打造麥寮成為雲林沿海示範新市鎮。

城鄉發展處長林長造指出，張麗善縣長上任後，積極推動縣內9大產業園區，麥寮鄉是其中之一，目前麥寮鄉因持續發展，住宅與產業用地已明顯不足，因此預計在原都市計畫西側，增列174公頃都市計畫土地，完成後可滿足居住需求，同時整合分散各處的六輕下游工廠，讓麥寮鄉發展機能更符合未來需求。