中華隊上月在世界龍舟錦標賽（World Dragon Boat Racing Championships，WDBRC）奪下1銀1銅佳績，花蓮縣長徐榛蔚今天特別致贈龍舟獎座及50.4萬獎金給代表參賽的花蓮選手們，並由花蓮體中校長黃緯強代表接受。（羅亦晽攝）

中華隊上月在世界龍舟錦標賽（World Dragon Boat Racing Championships，WDBRC）奪下1銀1銅佳績，花蓮縣長徐榛蔚今天特別致贈龍舟獎座及50.4萬獎金給代表參賽的花蓮選手們，選手則回贈簽名槳。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚今天特別致贈龍舟獎座及50.4萬獎金給代表台灣參加世界龍舟錦標賽的花蓮選手們，並宣布「太平洋國際龍舟節」將在10月登場。（羅亦晽攝）

世界龍舟錦標賽（World Dragon Boat Racing Championships，WDBRC）上月落幕，中華隊不負眾望奪下1銀1銅佳績，由於參賽選手多來自花蓮，縣長徐榛蔚今代表縣府，特別致贈龍舟獎座及50.4萬獎金給代表隊，同時再加碼10萬元，鼓勵大家在10月登場的太平洋國際龍舟節上發揮全力，將冠軍留在花蓮。

世界龍舟錦標賽今年8月在泰國芭達雅登場，以花蓮體中學生及校友為主的中華隊，在教練侯鴻章帶領下，從競爭激烈賽事中脫穎而出，分別在大型龍舟公開組22人級2000公尺及200公尺項目中，划下第二名及第三名。

縣長徐榛蔚今天代表縣府致贈一座龍舟造型的獎座跟50.4萬給代表台灣參賽的花蓮選手們，肯定大家的優異表現，期勉未來能繼續在其他賽事綻放光芒，接著提到10月將迎來第8屆太平洋國際龍舟節，隨即加碼10萬元，激勵大家把冠軍獎座留在花蓮；選手們則回贈簽上隊員名字的滑槳給徐。

此外，縣府今也宣布9月起至10月，花蓮將迎來3項體育賽事，包括9月12日至20日「太平洋全國高中盃羽球錦標賽」、同月17日將在壽豐鄉鯉魚潭登場的「花蓮太平洋洄瀾鐵人三項錦標賽」，及10月13至15日的「太平洋國際龍舟節」。

徐榛蔚表示，太平洋國際龍舟節是由立委傅崐萁擔任縣長時創辦，今年邁入第8屆，報名隊數從當初27隊到現在154隊，參賽人數也逐年攀升，今年更突破3000人，為歷年之最，且參賽隊伍來自全球各地，包括美國、香港、澳門、新加坡、菲律賓、澳洲等，屆時國外選手不僅能在鯉魚潭和台灣選手相互切磋，更能從中體驗花蓮的山水之美。