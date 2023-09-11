法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天訪問孟加拉，他此行旨在「鞏固」法國的印度太平洋戰略，並在中國影響力日益擴大的地區制衡「新帝國主義」。

法新社報導，馬克宏以英語向孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）表示：「基於民主原則和法治，在一個面臨新帝國主義的區域，我們希望提出第3條路：無意欺凌合作夥伴，或是引導他們採取無法長遠的計畫。」

美國和中國正在爭奪更大範圍區域的影響力，馬克宏力推法國作為另一個選項。

他先在印度參加20國集團（G20）峰會，接著於昨天抵達孟加拉首都達卡（Dhaka），他說：「孟加拉正逐步恢復在世界舞台上的地位。」

他稱讚孟加拉取得了「巨大成功」，不僅經濟快速增長，還突破1.7億人口，位居世界第8。

馬克宏今天將與哈希納會談，並參觀哈希納父親、即孟加拉首任總統拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）的紀念碑，然後返回巴黎。

哈希納在歡迎晚宴上表示，馬克宏推動戰略自主，符合孟加拉外交政策；她還說，馬克宏為國際政治帶來了一股新鮮空氣。

部分西方國家擔心孟加拉在明年1月底大選前的政治氛圍，當地執政黨主宰立法機構，國會差不多成了橡皮圖章。

法國總統辦公室表示，馬克宏訪問孟加拉，也將是「與一個經濟正快速發展…並尋求夥伴關係多元化的國家加深雙邊關係的機會」。

馬克宏今年7月也造訪法國海外領土新喀里多尼亞島（New Caledonia），還有萬那杜（Vanuatu）與巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）。他途中停留斯里蘭卡時，概述了他的印度太平洋戰略，目的是「重申」法國對這個地區的承諾。

馬克宏昨天在新德里的G20峰會場邊會見了印度總理莫迪（Narendra Modi）。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1120911