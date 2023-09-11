台中市和平警分局谷關派出所所長林冠廷、警員蔡宇傑，今天（11日）上午偕同臺中市溫泉觀光協會何續華理事長、臺中市東方獅子會呂宇芬會長等獅友及無極靈元聖道院李牧芸代表等道友。

一行人前往和平區博愛里關懷弱勢家庭、獨居長者及德芙蘭國小學生，發送現金、民生物資、文具用品等，奉獻愛心、傳遞溫暖，讓獨居長者、弱勢家庭及偏鄉學校學生感受社會溫馨與人間溫暖。

林所長及蔡警員平時就熱心公益，深入關懷轄區里民，本次與公益團體及宮廟一起關懷弱勢、發送物資，由臺中市東方獅子會及無極靈元聖道院準備每戶現金新2000元及民生物資（油、米、泡麵及日常用品等）共12份，並募集1萬元修繕費及文具用品，提供德芙蘭國小學生更優質的教育品質及環境。

弱勢居民、獨居長者及德芙蘭國小學生收到的物資，在大眾眼裡雖然只是杯水車薪，卻能感受到慈善團體對偏鄉部落滿滿的關愛。

和平警分局長林中興表示，員警除了打擊犯罪、維護治安外，也積極透過家戶訪查發掘需要幫助的居民及學生，主動募集物資送往偏鄉傳遞愛心，並指導向有關單位申請低收入補助，充分展現警察鐵漢柔情的一面。