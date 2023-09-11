新竹縣政府為守護弱勢族群，讓社會救助系統更完善，攜手財團法人永達社會福利基金會共同辦理「低收入戶微型團體傷害險」，讓經濟弱勢的家庭多一層保障，今年邁入第4年，累計嘉惠9956位低收入戶民眾，縣長楊文科特別頒贈感謝獎牌，感謝永達持續以實際行動為經濟弱勢撐起保護傘。

楊文科表示，溫暖的社會源於每個人的愛心，這份微型保單不僅是一份簡單的保障，更是一份對生命的關懷和支持，感謝永達保經及永達社福基金會關懷弱勢，熱心捐助「微型保險」保費，縣府會持續透過企業及民間慈善單位三方共同合作，協助竹縣建立更健全的社會安全機制。

永達保險經紀人公司總經理兼永達社會福利基金會董事陳慶鴻表示，永達注重對弱勢團體的照顧，透過捐贈微型保單響應縣府守護經濟弱勢家庭，希望給予經濟弱勢家庭更多的保障，讓他們感受到關懷與支持。

社會處長陳欣怡表示，新竹縣微型保險的保險對象為年滿15足歲至75歲止的列冊低收入戶，如不幸發生因意外事故造成失能或身故的投保人，可獲得最高30萬元的理賠金，讓弱勢民眾無需擔憂保費來源的前提下，能獲得基本保障。

社會處統計從2020年迄今，已嘉惠縣內9956位低收入戶民眾，累積捐贈金額近200萬元。該保險投保程序簡單便民，由社會處提供符合資格的名冊給基金會，並由基金會協助辦理投保相關事宜，協助經濟弱勢家庭獲得基本的人身風險保障，編織更綿密的社會安全網。