76歲兩性作家、主持人黃越綏對時事頗有見解，擁有許多支持者，近年她的健康狀況亮紅燈，過年前突傳心悸絞痛和呼吸困難，近日再爆胃部出狀況，需要切片去化驗檢查，她也表示要「斷食善終」度過人生的時光。

黃越綏今（11）日在facebook發文，透露前陣子因為胃痛去醫院照胃鏡，她沒有採取局部麻醉，照胃鏡前她有在不切片的項目打勾簽名，但醫生發現了病徵，於是還是切片化驗了，她提到：「檢查報告需要兩星期後才會拿到，但在還無確定真相前，有些同仁及義工都私下開始擔心，甚至遠方好友居然哭了。」對此黃越綏知足說：「從小沒有夭折已經算幸運了，而居然還能夠活到這把年齡，真是得來不易的幸福啊！」

她認為人都有生老病死，即使再抗拒，也需要嚴肅面對未來的生病和死亡挑戰，黃越綏表示前陣子在Podcast 節目中曾訪問推動斷食善終工程的畢柳鶯教授，當時有把未來的斷食善終規劃交給對方，「如此超前部署未必可以解決問題，但至少擁有保留和迴旋的空間，而正面思考和自我建設，就是彰顯對生死價值判斷的能力與態度。」而前幾日檢查報告出爐，並非罹癌，只是胃食道逆流。

音樂人許常德看到後留言「保重喔，少玩手機遊戲。」許多網友也表示：「老師，要保重自己身體，才能在電視，FB看到妳，甚至聽到妳的教育談論，加油。」、「天佑老師平安無事」、「沒事就是好事，peace and joy」、「看到最後，竟然笑出來了，加油，豁達人生值得讚賞」。