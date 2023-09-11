選手李智凱（左）於競技體操男子個人單項鞍馬以15.5分榮獲金牌，市長張善政（右）親自頒獎。（陳夢茹攝）

選手彭名揚（左）於田徑男子400公尺跨欄以48秒62成績榮獲金牌，市長張善政（右）親自頒獎。（陳夢茹攝）

我國於第31屆成都世大運奪下10金17銀19銅的佳績，桃園市政府今天在市立圖書館新總館舉行表揚典禮，由市長張善政親自頒獎，他說，桃園選手相當優異，貢獻了3金、4銀、4銅的佳績，希望接下來的杭州亞運，選手們能有傑出的表現，創造更好的成績。

張善政表示，桃園的體育項目非常強，U18世界杯青棒錦標賽10日獲得亞軍，在冠軍決賽前，中華隊更是一路過關斬將、沒有輸過，只是很可惜還是敗給日本，最終以亞軍作收，熟知體壇活動的人就會知道，中華隊的組成有一大半的球員是從桃園培育而來，包括平鎮高中、新明國中、龜山少棒隊等，小選手們表演都很亮眼。

張善政說，這次代表桃園市參加成都世大運的9名教練及33名選手，為我國拿下3面金牌、4面銀牌及4面銅牌，成績讓人刮目相看，更直呼「中華隊有沒有桃園的選手差很多」，更能顯示出桃園是重要的支柱，過陣子即將迎來杭州亞運，相信中華隊會有傑出的表現，也堅信桃園會在其中有著非常大的貢獻。

體育局全民運動科科長范敏郁指出，本屆世大運選手李智凱於競技體操男子個人單項鞍馬以15.5分榮獲金牌，成功蟬聯3連霸，最令人驚喜的是，選手彭名揚也於田徑男子400公尺跨欄以48秒62成績榮獲金牌，除破全國紀錄外，更取得2024奧運門票，而選手宋碩芸、董秋彤則在羽球混合團體賽對戰地主中國，逆轉勝奪金等，這次共頒發128萬5000元獎勵金，肯定選手們的努力。

李智凱表示，杭州亞運比賽迫在眉睫，約17日就會出國，時間剩下不多，最後這段準備期著重於希望能把身、心理都準備好，把自己調整到最好的狀況，也趁機檢討、改善前半年所犯的失誤，想辦法把不足之處補足，將自己的能力堆高，為奧運做更好的準備。

彭名揚則說，這次參加田徑男子400公尺跨欄拿下金牌，雖然不知道亞運是否能順利奪牌，但自己會去拚拚看，記取世大運的小失誤，進而把自己的狀態調整好。

除了傑出運動選手獎以外，市府這次也頒獎給培育選手茁壯的教練及老師們，頒發優秀運動教練獎、績優人員及團體獎、運動推手獎，指導項目涵括羽球、足球、田徑、射箭、桌球等多樣項目，感謝教練們培育無數好手、促進體育發展。