高雄李姓男子透過介紹，認識有小額借貸需求的女子雅雅（化名），聊天中得知，雅雅家中經濟拮据，祖父住院需請看護，急於借貸才能支應，便約到雅雅住處商談借貸事宜。

李男抵達時已是凌晨時分，雅雅擔心家中狗狗吠叫吵到鄰居，便帶到3樓討論協商，李男答應借款4萬元，並約定每個月為1期，每期利息8千元。不料，李男突然將雅雅撲倒在床，雅雅因力氣不敵而無法推開，李男開始瘋狂掀衣親吻胸部、摸下體，這時才發現雅雅剛好是生理期，改以強迫口交得逞。

雅雅憂心安危隱忍，只能隨李男下樓拿文件，在停車場見到李男鄭姓友人在車內等候，隨後3人步行前往超商，鄭男領取自己帳戶內的4萬元後，3人返回雅雅住處1樓。

李男拿出「借款契約（借據）」、「債務人出具之借據」、「現金保管條」及「借據」等文件，雅雅發現借款金額及票面金額均為實際借貸金額2倍（8萬元），因急需用錢又擔心李男對自己不利，只好在文件上填寫個人資料並簽名。

簽妥後，李男卻預扣1期利息8千元，僅交付3萬2千元，並要求提早支付第1期利息，雅雅如期匯款2次4千元至指定帳戶，接下來3個月也都各匯款8千元，共計已付出4萬元。

李男收取折合年利率300%的重利（計算式：8000÷32000×12×100%=300%)，最後雅雅實在無力支付又被催討，只好報警提告。

一審法院審理， 李男坦承在雅雅家3樓有發生「口交」，但矢口否認有強制性交及重利犯行。

李男辯稱，講完借款的事，雙方開始閒聊，後面就很曖昧，我靠過去撫摸她臉頰、親嘴唇，慢慢脫掉她上衣，她也脫我上衣，直到雙方都剩內褲，我問｢可否放進去？」但雅雅說生理期只能幫我口交。

李男也反駁有收重利，辯稱借款8萬元，因10期利息是1萬2千元，扣除利息後，我實際交付6萬8千元，之後分10期償還本金，每期償還8千元。

一審法官審酌，李男未能尊重性自主決定權，違反意願，強壓逼口交直至射精，犯行使雅雅受極大痛苦與折磨，嚴重影響身心健康；又利用經濟陷於急迫困境之際，以私人放款方式資，取得與原本顯不相當之重利，不僅破壞金融秩序，也使已不佳的經濟狀況更惡化。

一審判決李男犯強制性交罪，處有期徒刑3年5月；重利罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日。

檢方、李男不服判決提起上訴。高院法官審酌，李男至辯論終結前，仍矢口否認犯行，且未與雅雅達成和解賠償其損失，認一審原判決量刑妥適，日前駁回上訴，維持原判。