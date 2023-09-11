彌陀南寮漁港的海岸風光向來是喜歡觀賞海景的遊客們必定走訪之處，經高市府改建後，海岸光廊擁有夢幻的親水步道、觀景台及彩繪防波堤等親子遊憩設施，已成為高雄熱門的觀光景點，為提供遊客更好的遊憩體驗，高雄市政府已和彌陀區漁會及天南宮共同合作，整合鄰近整補場及廣場等空地共設置超過470個停車格，供遊客免費停車使用，將可滿足停車需求。

美食旅遊KOL漢娜Hannah推薦彌陀漁港海岸光廊為網美拍攝地點。（圖／高雄市海洋局）

高雄市海洋局表示，彌陀漁港海岸光廊經該局向農業部漁業署及水保署等單位爭取補助，並陸續投入經費完成親子遊憩設施、彩繪地坪、裝置藝術及觀海步道等設施後，來到此處舉起手機到處都能留下優美相片，而戲沙區可讓小朋友盡情玩沙，亦可選擇在海堤上觀景台靜靜觀賞夕陽落日絕美風景，已成為假日親子出遊最佳選擇，每逢假日人潮滿滿。

彌陀漁港海岸光廊-親子戲沙池。（圖／高雄市海洋局）

為讓到訪遊客能對此處留下深刻印象及幸褔感，海洋局已和彌陀區漁會及天南宮共同合作，規劃漁港整補場、上架場、漁會及天南宮前廣場等空地供車輛免費提供使用，總計約可滿足470輛汽車停車需求。

彌陀漁港停車假日格位規畫示意圖。（圖／高雄市海洋局）

彌陀區漁會林子清總幹事表示，假日期間漁會同仁都會出來充當志工，協助引導遊客車輛停放，目前規劃的這幾處停車空間，已可滿足觀光人潮停車需求。

而為讓彌陀漁港提供漁民及遊客更多元化的服務設施與功能，海洋局將進行彌陀漁港農漁產品產銷與餐飲服務中心工程，亦會將停車需求納入規劃方案中，再次將彌陀漁港周遭區域全面通盤檢討規劃，期提供遊客更舒適方便的遊憩場域，帶動地方發展。