必勝客中秋除了推限定款「月見韓式烤五花比薩」，還限時於APP開賣相關套餐，有機會帶走「必勝懶人烤爐」。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

必勝客順應中秋推「辣炒年糕海陸拼盤」，單點549元，套餐拼盤加價120元可升級。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

中秋將至，適合團聚吃的速食餐點格外吸睛，必勝客和達美樂不約而同都喊出把月亮摘下來變披薩，再以優惠比拚，好比12吋大披薩外帶只要351元，或是訂購中秋烤肉趴套餐就送多樣副食以及有趣的烤肉神器，讓這場中秋商機戰飄出濃濃火藥味。

必勝客推出期間限定「月見韓式烤五花比薩」，選用厚實的豬五花肉，標榜柔軟有彈性，結合猶如明月般外形與配色的香濃康門貝爾起司，再配上韓式辣醬，烘烤至金黃後，口感厚實有嚼勁，609元起；另也推出「辣炒年糕海陸拼盤」，單點549元，搭配套餐升級只要加價120元，拼盤包含韓式起司年糕、酸奶醬佐炸蝦、黃金和風鱈魚塊 、秘料醃製黃金雞軟骨、蒜香起司軟法 。

此外，必勝客限時推出「買一送三」好康優惠，即日起至17日止，外帶買大比薩送大比薩、外送買大比薩送小比薩之外，再送人氣副食（黃金和風鱈魚塊5塊／冰藏起司塔原味1個／旋風肉桂捲5入，三選一）及可樂1.25L，中秋限定新口味「月見韓式烤五花比薩」也適用。15日起於PK APP搶訂「中秋烤肉趴套餐」(799元)，全台限量1500組，包含大比薩1個 (口味任選)、麻糬QQ球8顆、BBQ烤雞2翅2腿、可樂1.25L ，還有超限定中秋必備神器「必勝懶人烤爐」(價值399元)，每間門市僅有5組。

達美樂即日推期間限定「黃金月見四喜披薩」，濃郁的莫扎瑞拉起司與切達起司化身成月亮，集結消費者最喜愛的海鮮、超級豪華、夏威夷、龍蝦舞沙拉四喜熱門口味，多種豐富配料經過烘烤後，金黃起司將融化散發出濃郁起司香，「中秋賞月套餐」包括黃金月見四喜大披薩、一般口味大披薩、香烤雞翅2份、香濃可可酥捲12塊、1.25ml可樂1瓶，售價1199元；另也推天天外帶披薩半價好康，12吋大披薩只需351元。