六都會區近期公布8月建物買賣移轉棟數較去年同期增長5.5％，係因平均地權條例新制實施，讓部分有購屋意願民眾轉向中古市場尋屋，及內政部於8月份推出「新青年安心成家房貸」政策，讓民眾享有較低利率、較長貸款期限與寬限期的優惠房貸方案，提升591房屋營收成長，加上8891汽車持續優化服務及商業模式，前8月營收維持1成以上成長表現。
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數字(5287)8月合併營收1.89億元，較上月略增，年成長9％，創單月歷史新高；累計前8月合併營收14.15億元，年增率11％。公司指出，因應7、8月暑期餐飲觀光產業旺季帶動人才媒合需求，推升旗下站台小雞上工及518熊班8月業績表現不俗，加上8891汽車挾部分車廠祭出促銷活動挹注買氣，與591房屋受益內容服務廣度與提供多元刊登方案下，使8891汽車與591房屋8月營收雙位數增長。
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