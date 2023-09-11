六都會區近期公布8月建物買賣移轉棟數較去年同期增長5.5％，係因平均地權條例新制實施，讓部分有購屋意願民眾轉向中古市場尋屋，及內政部於8月份推出「新青年安心成家房貸」政策，讓民眾享有較低利率、較長貸款期限與寬限期的優惠房貸方案，提升591房屋營收成長，加上8891汽車持續優化服務及商業模式，前8月營收維持1成以上成長表現。

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