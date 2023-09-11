陸美緊張情勢加劇，大陸近日加大對政府員工使用蘋果iPhone的限制，衝擊蘋果近日股價市值大幅蒸發近2千億美元。華爾街日報撰文指出，蘋果成為迄今陸美博弈裡最舉足輕重的棋子，如果連蘋果都不能倖免於大陸的報復，那麼幾乎沒有哪一家公司是安全的。

根據報導，大陸國家統計局的數據顯示，2021年大約有5630萬城鎮職工受雇於國有單位，這些職位當時的平均工資比全國城鎮平均工資高出約8%，這對專門生產高端設備的公司來說，是很有吸引力的部分。值得關注的是，目前蘋果每年在全球的iPhone出貨量約2.3億支，如果從其潛在買家群體中扣除大約5600萬，將是一個不小的數字，特別是在全球智慧型手機市場已趨成熟、未來成長前景並不高的情況下。

報導認為，蘋果未來可能面臨的麻煩恐怕不只如此，大陸科技巨頭華為近期推出一款據稱網速達到5G標準的新智慧型手機Mate 60 Pro，這款新手機在幾小時內就銷售一空，並且已接獲大量訂單。

報導提到，大陸目前是蘋果的第三大市場，在截至6月份的12個月裡，來自大陸的收入占該公司總收入的19%。而且在2022財年，蘋果大中華區銷售的稅前營業利潤率，比該公司整體稅前營業利潤率高出12個百分點。

值得關注的是，大陸仍是蘋果公司最大的生產基地，規模遠超過其他市場，而iPhone仍是蘋果最大的業務，占該公司總收入的52%，這也使得蘋果成為陸美經濟戰一個相對容易被針對的目標。