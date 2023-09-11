9月10日是自殺防治協會(IASP)與世界衛生組織(WHO)共同推動的「世界自殺防治日」，近日台中紛傳有民眾因感情不順或貧病交迫想不開，幸遇警方扮演自殺守門員即時捥救；台中市衛生局長曾梓展呼籲，如發現身邊親友嚴重焦慮、憂鬱或無助感，建議趕快尋求精神醫療、心理專家的協助。

台中市太平區35歲化名「小妤」的女子，因與男友吵架釀分手，日前晚間在住家處傳訣別簡訊給男友，男友急向轄區太平警分局坪林派出所報案，員警抵其住家後因多次敲門均無反應，隨即破門而入並於臥室內發現已意識不清的小妤，也將他送往附近醫院。

還有1名鄭姓男子8日上午被民眾發現一直坐在台中公園日月湖邊還不時發出啜泣聲，員警到場訝然看見，鄭男雙腳已泡在湖中，經勸解才知道鄭男獨自在外租屋，平時就靠打零工維生，因心律不整，裝設心臟節律器維持心臟功能，早在1年前，心臟電池就已出現異常，只是礙於費用問題，遲遲未做更換，但因健康問題影響工作，近日更面臨房東逼搬遷，一連串打擊讓他萬念俱灰。

台中市警二分局台中公園派出所員警一方面勸導鄭男「天無絕人之路」，也積極轉介，最後幫鄭男找到台中市旌旗教會及社會局東區家庭福利中心等機構提供醫療、工作及安置住所等協助，暫時度過難關。

台中市衛生局長曾梓展指出，台中市訂定9至10月為台中市心理健康月，盼落實人人都是自殺防治守門人，建構綿密社會安全網；他也強調：藉由主動關心、關懷聆聽，並協助提供適當的資源3個步驟幫助周遭親友，向他們伸出援手，每個人都可成為「自殺防治守門人」。

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