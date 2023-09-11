日本核處理水排海引發中國反日情緒高漲，波及中日關係。中國駐日本大使吳江浩日前公開表示，當前兩國關係面臨複雜困難局面，但中日關係的「重要性沒有變」，中日和平友好條約確定的「和平友好合作大方向不能變」。

根據中國駐日本大使館微信公眾號公布內容，由中國官方主辦的「2023中國節」9日在東京開幕，吳江浩在出席致詞時除作上述表示外，並「歡迎更多日本民眾到中國實地領略中國的發展變化」。這一表態是否屬中方為核處理水排海爭端降溫的訊號，有待觀察。

吳江浩說，今年是「中日和平友好條約」締結45週年，「中國節」在這一重要年分舉辦，具有不同尋常的意義。這項條約以法律形式規定「中日應當發展持久的和平友好關係」，為雙方交往確立了「永不過時、歷久彌新」的原則和方向。

他提到，當前兩國關係面臨「複雜困難局面」，但中日關係的「重要性沒有變」，中日和平友好條約確定的「和平友好合作大方向不能變」。

吳江浩說，希望「中國節」活動帶動更多民眾融入友好交流，增進理解互信，共同推動中日關係改善發展，也「歡迎更多日本民眾到中國實地領略中國的發展變化」。（編輯：邱國強/周慧盈）1120911