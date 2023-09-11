桃園一對詹姓父女經營有女陪酒的小吃部，A女因案入監服刑出獄後就來這裡工作，但因上班時間在晚間8時至隔天上午6時，為了就近照顧2名未滿18歲女兒（B女、C女），上班時就把姐妹花帶到小吃部。

詹姓父女明知道B女才僅13歲，竟然以1檯300元（每檯2小時）利誘，媒介B女為男客提供坐檯陪酒服務，A女某天發現女兒坐檯陪酒卻為反對，之後上班仍帶姐妹花到小吃部，詹姓父女也持續媒介B女坐檯陪酒，所得由母親收取。

警方臨檢時，發現包廂內竟有少女陪酒，訊後將詹姓父女及A女依法送辦；檢方也依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

判決書指出，詹男辯稱：經營的小吃部沒招募小姐，也沒叫未滿18歲的小姐坐檯，B女更沒有在店內坐檯；有次A女在店內喝醉，我和她發生拉扯，B女看到後就很生氣，她是為了要報復我，才會跟警方說她在店內坐檯陪酒。

詹女則辯稱：我只有在店內看過B女，但並不認識她，店內沒有找小姐來陪唱歌，我也沒有叫B女去坐檯。

A女則供稱：因為我與女兒（B女）吵架，她才故意跟警方說她有在店內坐檯陪酒；店內一邊是辦公室、一邊是陪客人吃飯的地方，我帶一對女兒到店內時，她們都只會待在辦公室，不會到客人吃飯的地方，女兒沒有坐檯陪酒，我也沒收取或保管女兒坐檯陪酒的錢。

法官審酌，詹姓父女與A女不思循正途獲取利益，竟只為賺錢營利，媒介、容留未滿18歲的B女坐檯陪酒，而A女未善盡保護教養子女的責任，3人犯行危害社會善良風俗，扭曲B女價值觀，亦不利於其成長。

考量詹姓父女及A女始終否認犯行之犯後態度，法官日前判決，3人均依共同犯意圖營利容留使少年坐檯陪酒罪，都判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。可上訴。

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