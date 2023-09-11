「超思」公司資本額僅50萬元，卻能接下農業部進口蛋標案，其負責人秦語喬至今未露面。 日前名嘴歷史哥李易修曾表示，秦語喬很可能是老太太，如今有媒體也被披露，秦語喬有個有名的弟弟，是曾涉入佳和實業前董事長翁茂鍾弊案的調查局前高層秦台生。

農業部專案進口雞蛋驚爆由資本額50萬元的1人公司「超思」，獨攬6成專案進口量，事件曝光後引發不小質疑聲浪。對此，秦語喬至今未露面，僅在5日時隔著窗戶否認有拿政府補助，在許多問題的回應上也避重就輕。

秦語喬真面目究竟為何？歷史哥7日在《大新聞大爆卦》節目曾提到，當初有吳家四兄弟一起在高雄創業，大哥開了蛋行，而秦語喬就是大哥的太太，因此秦語喬很可能已是位老太太。而據《風傳媒》今（11）日報導，秦語喬不僅曾是蛋商老婆，弟弟更是曾涉入佳和實業前董事長翁茂鍾弊案的調查局前高層秦台生。

該報導提及監察院2020年針對超過200名院檢軍警調捲入的翁茂鍾弊案發布調查報告，報告中指出秦台生在翁茂鍾涉入的諸多弊案中，買入翁茂鍾企業的股票，秦台生更還以姐姐秦○○名義購入由翁茂鍾控制的聯亞公司股票。當翁茂鍾被問及與秦○○關係時則說她在岡山賣雞蛋，「他一個弟弟秦台生跟我很熟，秦台生是調查局人員」。而《風傳媒》報導，秦○○、秦台生的姐姐，正是秦語喬。此外，超思公司的登記地址所在的民宅，其所有權人就是秦台生。

報導指出，秦語喬與超思公司的背後，正是曾捲入翁茂鍾司法醜聞案的秦台生。