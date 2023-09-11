今（11）日中午12時許，新北市三重區新北環快三重往板橋方向2K處發生一起車禍，小貨車駕駛未注意撞上執勤中的消防水箱車車尾，小貨車駕駛右手、腳多處撕裂傷送市立三重醫院診治。
警方表示，今（11）日中午12時許， 31歲小客貨駕駛林男，沿新北環快三重往板橋方向直行，疑似未注意車前狀況，追撞前方執行勤務中之消防車車尾，造成自小客駕駛林男右手、腳多處撕裂傷送市立三重醫院診治。
警方獲報到場，林男酒測值為0，現場由交通分隊實施現場調查採證及測繪紀錄，車禍原因肇事責任尚待釐清。
今（11）日中午12時許，新北市三重區新北環快三重往板橋方向2K處發生一起車禍，小貨車駕駛未注意撞上執勤中的消防水箱車車尾，小貨車駕駛右手、腳多處撕裂傷送市立三重醫院診治。
警方表示，今（11）日中午12時許， 31歲小客貨駕駛林男，沿新北環快三重往板橋方向直行，疑似未注意車前狀況，追撞前方執行勤務中之消防車車尾，造成自小客駕駛林男右手、腳多處撕裂傷送市立三重醫院診治。
警方獲報到場，林男酒測值為0，現場由交通分隊實施現場調查採證及測繪紀錄，車禍原因肇事責任尚待釐清。
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