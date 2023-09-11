不僅是全台最多人投資的ETF，00878更是大戶認證的安穩領息首選，以除息當周(8/18)受益人數觀察，持有00878破百張的受益人高達近萬人，用本次每單位配發0.35元現金股利計算，持有百張可領3.5萬元股利；持有400張可領14萬元，等同本季每月加薪4.6萬元，已經相當於人力銀行統計的勞工平均月薪，實現被動收入大於主動收入的財富自由。此外，近萬名存股大戶中，更有105位「超級大戶」持有逾1000張00878，單季領息至少35萬元。

國泰永續高股息ETF(00878)基金經理人游日傑分析，00878在科技、金融、傳產等產業配置較均衡，且歷次配息水準穩定，屬於股息與資本增值並重的「核心型存股」標的，其理念並非以高周轉或重押單一產業等方式，追求帳面高息，因此也讓資本金較大、追求穩健表現的大戶們，放心長期持有00878。

至於配息該如何運用，游日傑也建議，若追求長期資產增長，除了高股息商品外，目前市值型ETF基期較低亦為首選，可適當將高股息ETF的配息投入，打造財富成長雙引擎。

日前財政部公告台灣8月出口數據，單月出口373.6億美元、年減7.3%，在連續11個月負成長後，本月減幅收斂至個位數，預期景氣將逐步回暖，國泰台灣領袖50ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇也表示，投資人可開始關注市值型ETF、掌握台股成長契機。

國泰台灣領袖50ETF(00922)鎖定台股50檔領袖級企業，除了市值與獲利外，標的指數亦考量企業的「低碳轉型能力」。目前00922股價為16.11元(9/8收盤價)，經保費合計0.235%，股價、經保費用都很親民，適合00878領息族小試身手，做為市值型ETF的入門標的。