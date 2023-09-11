新光保全營運長許博堯表示，台灣除了少子化問題，高齡化社會獨居長者將面臨健康、行動不便及缺乏照護可能導致的意外發生，如何運用科技輔助來提升照護功能並符合實際生活的有感體驗，進而減少「人力」需求，安老是大家都要面對的重要社會議題。

而Care U雲端居家照護服務，擁有24小時照護中心的專業護理關懷服務，可提供緊急救援與GPS定位救護追蹤，長輩重要的每日量測血壓、血糖，透過主機自動上傳雲端，當數值異常時，照護中心會定時關懷。另外，行動跌倒偵測可協助感測長輩是否有異常狀況發生，如果超過時間沒動靜即可協助發報。

台灣長照市場商機龐大，如何做到差異化服務，新保除了集結事業群的力量，更透過異業結盟落實專業，本次與圓展科技一同展出醫療級PTZ攝影機，通過國際醫材電氣安全規範的MD330U適用於醫院的使用環境，利用即時高清影音實現病患監護零時差。未來將持續整合圓展攝影機的AI人工智慧技術，搭配遠端照護系統，將產品與服務推廣至遠距醫療、遠距加護病房及手術直播等應用上。