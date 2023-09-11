報告中指出，大陸手機廠商在歐洲的市場份額近年來的變化，由於過去幾年市場發生了重大變化，特別是在華為的衰落後，一些大陸手機製造商進入了歐洲市場並取得了良好的增長。具體來說，小米在歐洲市場已經保持了一段時間的第三位置，儘管市場份額有所下降，這顯示了小米在歐洲市場的穩定表現。OPPO、OnePlus和vivo都進入了歐洲市場，但近期出現了市場份額下滑的情況，這可能受到競爭加劇和其他因素的影響。Realme則因其在俄羅斯市場的強勁表現而繼續保持了競爭力，然而，OPPO由於與諾基亞的法律糾紛陷入困境，這對其在歐洲市場的發展產生了負面影響。

值得注意的是，榮耀和傳音是目前在歐洲市場前景樂觀的兩家大陸OEM之一；榮耀受益於大量的預算和高質量的產品，這使其在歐洲市場有了競爭優勢；傳音雖然增長有限，但主要集中在俄羅斯市場。

總體來說，歐洲市場競爭激烈，但大陸手機製造商仍在尋求機會並採取措施來提高在該市場的競爭力。這些製造商將不斷努力適應市場變化，以爭取更大的市場份額和成功。

Counterpoint Research也點點出，提高品牌知名度並推出高品質的產品確實是大陸手機製造商在歐洲市場獲得成功的關鍵因素之一，同時，擁有強大的中端產品線也非常重要，因為在歐洲市場，消費者通常更注重性價比，因此中端產品的競爭力很大。此外，與運營商建立合作夥伴關係也非常關鍵，因為運營商是歐洲市場的重要銷售管道之一，運營商可以將手機引入市場，並通過合同和補貼等方式促進銷售，因此，大陸手機製造商需要與歐洲的運營商建立良好的關係，以確保其產品能夠在運營商渠道中獲得廣泛的覆蓋和推廣。綜上所述，提高品牌知名度，推出高品質的產品，擁有強大的中端產品線以及與運營商建立合作夥伴關係，將有助於大陸手機製造商在歐洲市場取得成功。