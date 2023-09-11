身為蘋果以及NVIDIA主要供應商的SK海力士，之所以股價會如此凌厲，也是因為搭上人工智慧AI這輛列車。不過，在過去5個交易日，SK海力士卻下跌約2%，主要是華為Mate 60 Pro智慧手機中，發現有SK海力士的產品。

極力否認的SK海力士辯駁，從美國對中國大陸祭出半導體禁售令時，自己就已沒跟華為有生意上的往來。另外，iPhone遭到中國大陸的國企與政府機構全面禁用，應該也會對SK海力士的業績造成衝擊。

彭博社統計，SK海力士的營收中，每3塊錢就有1塊是來自於中國大陸。SK海力士去年曾說，拜登政府不斷升級的打壓中國大陸半導體政策，自己在大陸的一家大型廠房或將不得不倒閉或脫手。

資產管理公司Billionfold認為，現在在華為最新的智慧手機中發現有SK海力士的晶片後，股價似乎也反映出未來潛在的利空。截至6月底的3個月內，SK海力士的銷售量僅為去年同期的一半左右，虧損也連續出現3季並在擴大中。

投資顧問業者Infinity Advisory表示，SK海力士即將在10月公布第3季財報，預估應該是壞消息多於好消息。用於行動裝置的NAND儲存晶片需求，應該持續疲弱，搞不好會影響到股價短期走勢。

市場臆測，SK海力士應該不敢背著美國政府的禁售令，暗地供應華為晶片。這家韓國半導體企業也信誓旦旦，絕對會嚴格遵循美國政府對中國大陸的禁售政策，並開始著手調查更多細節。

彭博社認為，華為應該是禁令還沒正式生效前，大量買入SK海力士的零組件。調研單位Counterpoint也指出，SK海力士不會直接賣貨給華為，比較像是之前的庫存，美國政府應該也會徹查此事。

分析師認為，除了基本面出現雜音，SK海力士的技術面也有獲利回吐下修現象，不過，還是遠遠贏過同業三星電子以及台積電，今年前8個月大概20%的漲幅。