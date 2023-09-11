目前泛歐STOXX 600指數漲0.6%。在美國利率可能升更高、高更久的疑慮籠罩下，該指數上周下跌近1%。

投資人將高度關注本周三發布的美國8月消費者物價指數（CPI），以及周四歐洲央行的貨幣政策決議。

在主要類股方面，礦業股暫漲2.2%，漲幅最大，因全球最大買家中國的需求可望好轉，帶動金屬價格走高。

在焦點股方面，德國化工大廠科思創（Covestro）暫漲近4%，該公司上周五晚間宣布已經與潛在買家阿布達比國家石油公司就收購方式進入開放式協商。