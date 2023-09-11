安馳8月營收5.32億元，月增加1.48%，較去年同期略減；累計前8月合併營收46.46億元，則較去年同期成長7.01%。安馳今年前8月營收維持穩健，主要來自於公司逐步調整產品組合，持續提高ADI及AMD高階整合方案出貨量所推動。在AMD代理線方面，軍工航太、5G與智慧醫療等產品需求穩定，其中軍工航太與5G高速傳輸設備方面的訂單能見度較佳，彌補半導體設計驗證平台受到終端客戶調整需求的影響。

ADI代理線在車用、儲能的產業趨勢帶動下，工控、自動化測試設備及儀器等相關應用產品的出貨量持穩，公司切入車用、電網、儲能等應用新市場後，有助於進一步提升ADI產品方案的完整度，挹注公司中長期營收獲利貢獻表現。

安馳表示，目前部分半導體測試及工控自動化相關產品訂單，仍受到大陸經濟復甦速度緩慢，以及下游庫存去化所影響；然以產業趨勢來看，車用、生成式AI等新興應用的快速發展，可望成為另一波產業成長的動力。安馳今年開始切入充電樁、儲能系統、工業AI自動化、邊緣智能計算等利基型應用產品市場，新研發產品將陸續放量出貨，挹注整體營收獲利表現。

展望下半年，面對當前全球經濟環境，安馳將持續觀察產業發展動向，並調整產品組合，提高ADI及AMD高階整合方案出貨量，拉升高利基產品營收比重；此外，安馳將積極為客戶導入新代理產品線，如Qorvo(United-SIC)的SiC功率元件，在電源供應、電子負載和車用等領域與既有ADI產品搭配；如Mini-Circuits將提供射頻及微波技術的解決方案，積極切入衛星通訊、航太軍工、5G與有線通訊系統。安馳除發揮新舊產品整合方案綜效外，亦持續拓展「雲端運算+5G傳輸+AIoT」等核心技術應用領域，以維持營運表現的穩健成長動能。