美時亞太市場8月營收持續成長16%，主要受到台灣、東南亞成長的推動。美時今年8月與日本富士製藥(Fuji Pharm)共同合作的血癌用藥Lenalidomide 2.5mg及5mg等2劑型於月中取得日本藥證，可望持續帶動未來亞洲市場營運表現。

外銷市場方面，8月營收較去年同期成長25%。值得一提的是，肺癌用藥Nintedanib(為百靈佳殷格翰OFEV學名藥)150mg劑型於加拿大取得藥物上市核准。