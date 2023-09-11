美時亞太市場8月營收持續成長16%，主要受到台灣、東南亞成長的推動。美時今年8月與日本富士製藥(Fuji Pharm)共同合作的血癌用藥Lenalidomide 2.5mg及5mg等2劑型於月中取得日本藥證，可望持續帶動未來亞洲市場營運表現。
外銷市場方面，8月營收較去年同期成長25%。值得一提的是，肺癌用藥Nintedanib(為百靈佳殷格翰OFEV學名藥)150mg劑型於加拿大取得藥物上市核准。
台灣、東南亞市場成長推動，美時(1795)年8月自結合併營收為新台幣11.85億元，年增19%，前8月合併營收124.38億元，年增53%。
美時亞太市場8月營收持續成長16%，主要受到台灣、東南亞成長的推動。美時今年8月與日本富士製藥(Fuji Pharm)共同合作的血癌用藥Lenalidomide 2.5mg及5mg等2劑型於月中取得日本藥證，可望持續帶動未來亞洲市場營運表現。
外銷市場方面，8月營收較去年同期成長25%。值得一提的是，肺癌用藥Nintedanib(為百靈佳殷格翰OFEV學名藥)150mg劑型於加拿大取得藥物上市核准。
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