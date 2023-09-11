2024大選備受各界關注，一份今（11）日公布的最新們調顯示，國民黨總統參選人侯友宜的支持度大幅提升。對此，國民黨台北市議員詹為元認為，侯友宜支持度上升的原因，是他穩紮穩打的公布許多受好評的政見，以及國民黨小雞積極揭發蔡政府施政失當所致，他並直呼，「熟悉的侯友宜回來了」。

《ETtoday》今公布了最新的2024大選民調，若明年大選是三腳督戰局，民進黨總統參選人賴清德、侯友宜與民眾黨參選人柯文哲，支持度依序為：36.5%、29.5%、22.9%。

詹為元今在臉書發文表示，侯友宜的民調像龜兔賽跑，雖速度不快，但一直穩步增加，他分析，侯這次民調上升的原因有2個，首先，當其他幾位候選人還在操作政治議題時，侯穩步且不間斷的開記者會，公布了許多受到好評的政見，如80歲以上長者取消巴氏量表、65歲以上長者健保免費、企業幫青年加薪可以增加折抵所得稅的所得額、開徵富人稅以維持公平正義等。

詹為元認為，很多候選人政見時，會忽略掉「紮紮實實的提出民眾真正需要的政見」這件事，侯友宜出生基層，了解民眾生活的不便與困難，並且不譁眾取種、默默做事，「這就是我們熟悉的侯友宜」。

詹為元指出，侯友宜支持度上升的第2個原因，是國民黨是個團體、打得是團體作戰，當母雞提出政策願景時，小雞們也積極的針貶時事、監督施政。除了大家熟知的立委王鴻薇，立委參選人徐巧芯、羅智強等戰將外，其他地方的小雞們也將民進黨施政失當的資料找出，開記者會指出缺失，「母雞與小雞是一家人，覆巢之下無完卵，大家同舟共濟，一起向前划。最後先抵達終點的，一定是勤勉努力的人」。