「科技化學習扶助優質認證學校頒獎典禮」今（11）日在新店國小舉行，全國首創科技化學習扶助優質認證獎項共有6所學校獲獎，53位老師獲頒科技化學習扶助核心種子教師及種子教師證書，教育局副局長歐人豪出席頒獎及授證，肯定學校及教師深耕學習扶助推動融入科技的用心與卓越。

教育局表示，2020年成立科技化學習扶助中心，協助學校推動學習扶助支持輔導系統，扶持學生站穩學習的腳步。今年首創「科技化學習扶助優質認證」，推廣學習扶助融入科技，共有新店、中正、文林、三重、忠義及仁愛國小6校獲獎。6校在教師專業、教材的編撰、教學策略的運用、教師社群的運作等方面，可作為他校的學習楷模

仁愛國小校長陳志哲表示，科技化學習扶助教學是利用科技的力量，運用大數據的分析，看見了孩子學習的癥結點，並且對症下藥，減少了老師的教學負擔，更大大提升孩子的興趣與能力。

忠義國小校長賴森華指出，透過科技化學習扶助的診斷幫助老師找到孩子學習的需求，並搭配數位平台有趣豐富的素材，幫助孩子找回學習的動機。

此外，新北市自109學年度開始與教育部因材網、學習吧、均一教育平台及PaGamO等四大平台合作，本次活動也頒發通過四大平台認證的學習扶助種子教師及核心種子教師證書，共有53位教師取得認證。