愛心不落人後的白冰冰，8日出席「喜樂有愛 冰冰有情」公益活動，為捐助建造喜樂方舟園區募款。白冰冰聽聞瑪喜樂基金會的創立故事時，一時情緒激動的哭紅雙眼，也感染台下觀眾一起熱心做公益。

當晚的募款活動，白冰冰以身作則的先喊價10萬購買畫作，沒想到台下貴賓接著喊價50萬、100萬，讓白冰冰開心又感動的說：「能讓主辦單位籌款才是最重要的，雖然我不是拍賣專家，但是我拍賣自己是很內行的，其實道理都是一樣，所以我自己先拋磚引玉」。

白冰冰又說，相當感謝中部鄉親認購100多桌的餐會桌數，「相信將會愛心爆棚，義賣的作品也都很精緻，定價不算高，期許貴賓們愛心加碼、支持認購」，白冰冰率領眾子弟兵加入義賣行列，呼籲大家慷慨解囊，一同完成義舉。

101桌的愛心認桌，座無虛席，冰冰家族的接力演唱，也讓現場嘉賓聽得如癡如醉，白冰冰笑說，這次是來義賣君捐款，再唱下去就快變成冰冰家族的演唱會。現場粉絲也熱情的說，一直以來都是《我愛冰冰Show》的忠實觀眾，感謝節目陪伴大家度過每個週末夜。