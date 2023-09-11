大家都聽過龜兔賽跑的故事，跑快跑慢我們將它看作是獎金的多寡，既然最終都會達到終點獲得理想的退休報酬，那麼差異就在於「持之以恆的時間長短」。

獎金多寡不要緊！ 持續投資才能致勝

葉芷娟舉例，若以每年平均6%的合理報酬來計算，如果領10萬元獎金，每年都有定期定額投入市場並長期持有，以25年時間累積計算，原先合計250萬元獎金，已能創造翻倍的財富到548.6萬元，而且投入的金額越高其差距越大，換以每年30萬元來說，同樣25年後，累積已破1千6百萬元財富，對許多人來說，退休門票也到手了！

看到這裡想必對於「財富自由的退休」感到好奇不已，而葉芷娟使用的投資方式是「首選『不配息』的基金、利用『母子基金』投資方式累積財富。」不配息的基金與過往大家首選的配息型基金有落差，葉芷娟認為，「積極利用複利效果和任何可能增加報酬率的方式累積本金，才能在不亂花錢的前提下累積財富」。

何謂「母子基金」? 投資方式非基金商品

母子基金是一種投資方式並非一檔基金商品，簡言之就是將獎金申購一支穩健或保守型母基金，如：淨值長期向上的「平衡型基金」或是「債券型基金」。

(圖/復華投信)

接著再設定2-3支「股票型」的「子基金」作為追求高報酬的助力，設定完後，每個月「定期定額」由母基金扣款至子基金，接著就翹二郎腿等看理財情形。

母子基金系統含自動停利機制，當衝績效的子基金報酬率達到預先設定的目標，系統會自動停利把賺到的錢丟回去母基金，相對來說，若市場行情不好，子基金呈現負報酬時，也可以設定系統自動加倍扣款進子基金，以在相對低檔時累積更多的單位數，待行情回升時吃甜頭。

退休時的現金流 啟動月月領免煩惱！

年輕打拚存退休金總想著除了勞退外，得幫自己掙得第二、三筆零用錢，而長期投資母子基金法，到退休時其實不需要整筆合約贖回，只要啟動「月月領」功能，就能領回現金為自己增添退休零用錢。想要這樣財富自由的理想生活，經過試算，若以34歲開始，每年忍下不必要的花費累積一筆25萬元，到了退休時便有機會創造一筆可觀的現金流。

葉芷娟建議，「面對存退休金這種長時間累積財富的過程，重點真的不是買到一支飆股基金，重點是要找到一套能長期執行的投資方式。」畢竟龜兔賽跑的寓言故事傳遞理念就是「穩紮穩打且持之以恆的耐力」，投資有賺有賠靠得不僅是選對商品，不外乎還有「撐下去的耐心」，僅靠一股腦熱是無法達到理想終點。

(文／蔡季伶撰寫提供)

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。