新竹縣環保局11日接獲通報，竹北市福竹街旁豆子埔溪受汙染，稽查員立即前往查看，發現是中華路360號旁工地所排放，廢水處理設施的沉澱槽尺寸位置與核准計畫不符，且放流口及管線未標示，採樣黃泥土，將依規處分，要求3天內恢復溝渠原狀。

環保局長蕭宏杰指出，稽查員查看該工地已取得逕流廢水汙染削減計畫，目前進行地下室3層筏基工程，預計需再2天可完成，基地進行開挖作業時，地下水湧入工地產生黃泥水流至豆子埔溪造成汙染。

環保局將以違反水汙染防治法30條，處3萬元以上300萬元以下罰鍰，要求廠商立即停止排放，並依規開立限期改善通知書，要求廠商3天內將附近水溝及豆子埔溪內黃泥清除恢復溝渠及溪水原狀，回報環保局。

環保局強調24小時守護新竹縣環境，不肖業者切勿心存僥倖，一旦發現有汙染情形，民眾可立即撥打公害報案專線0800-066666及03-5530060通報，稽查員將立刻前往稽查，遏止汙染情形繼續發生。