日本聖山富士山淪為垃圾山，官員表示，富士山「正在痛苦尖叫」，過度旅遊已成為「真正危機」，步道沿途堆滿垃圾，廁所髒亂不堪，最令日本官員頭痛的是出現了稱為「彈丸登山」的遊客風潮，這類登山客不待在登山小屋讓身體適應高山氣壓，選擇在夜間上山，導致出現高原反應或失溫的遊客增加。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，日本山梨縣官員泉正武9日帶領外國媒體登上富士山，這是富士山今年關閉步道前的最後一個周末，他說富士山正面臨「真正的危機」，遊客激增，導致汙染、垃圾暴增，「無法控制，我們擔憂富士山很快將變得不具吸引力，沒有人想來攀登」。
富士山於2013年入選聯合國教科文組織（UNESCO）「世界遺產」（World Heritage sites），2019年登山人數達500萬人，較2012年的200萬人翻了一倍以上，今年夏天約400萬遊客造訪富士山吉田步道上人氣最高的車站—SUBARU線的五合目站，人數較2013年增加50％，另外約有6.5萬人攻頂，較2019年上升17％。
日本官員表示，後疫情時代、旅遊爆發，讓富士山比往年多了數千名觀光客。泉正武說：「過度旅遊—以及隨之而來的後果，包括垃圾、二氧化碳排放、魯莽登山客等是富士山面臨的最大問題。」
網路上有許多登山步道布滿垃圾、廁所髒亂不堪的畫面，2004至2018年間，超過7萬名志工在富士山上拾回850公噸的垃圾。
最令日本官員頭痛的是出現了稱為「彈丸登山」（bullet climbing）的遊客風潮，這類登山客不住山上小屋、讓身體適應高山氣壓，選擇在夜間上山，搶在日出前攻頂，並且在當天下山，導致出現高原反應或失溫的風險增加。
根據靜岡縣警察局數據，今年富士山上的救援事件多達61件，較去年增加50％，其中非日本遊客佔1／4，這些人多半裝備簡陋，山上4間醫療站負荷上升。另外，甚至還有登山客穿涼鞋上山。
富士山保育基金會員工高橋智世形容，如今富士山就像迪士尼樂園。
為了改善登山品質，日本政府已經限制吉田步道每天上山人數最多為4000人，不過實施上有難度，主因在於日本國家公園沒有設置圍欄，封鎖道路也需要額外立法。
官員及相關專家也提議其他方式，例如只讓有預訂車位或預訂小屋床位的登山客上山，另外也包括在山上設立輕軌。
泉正武說：「富士山正在痛苦地尖叫，我們不能坐著等待改變，我們必須現在就解決過度旅遊的問題。」
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