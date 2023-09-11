日本聖山富士山淪為垃圾山，官員表示，富士山「正在痛苦尖叫」，過度旅遊已成為「真正危機」，步道沿途堆滿垃圾，廁所髒亂不堪，最令日本官員頭痛的是出現了稱為「彈丸登山」的遊客風潮，這類登山客不待在登山小屋讓身體適應高山氣壓，選擇在夜間上山，導致出現高原反應或失溫的遊客增加。

Swarms of visitors at Japan’s Mount Fuji are pushing facilities to the brink, leaving mounds of trash on the mountainside and toilets out of order. Officials are considering drastic measures to preserve the sacred mountain and UNESCO World Heritage site https://t.co/7qar98hLpX pic.twitter.com/CtYb4w3N9Z — Reuters (@Reuters) September 11, 2023

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，日本山梨縣官員泉正武9日帶領外國媒體登上富士山，這是富士山今年關閉步道前的最後一個周末，他說富士山正面臨「真正的危機」，遊客激增，導致汙染、垃圾暴增，「無法控制，我們擔憂富士山很快將變得不具吸引力，沒有人想來攀登」。

VIDEO: With its millions of visitors every year and the buses, supply trucks, noodle shops and fridge magnets, Mount Fuji is no longer the peaceful, nature-filled pilgrimage site it once was. pic.twitter.com/ZAiHCbsy0n — AFP News Agency (@AFP) September 9, 2023

富士山於2013年入選聯合國教科文組織（UNESCO）「世界遺產」（World Heritage sites），2019年登山人數達500萬人，較2012年的200萬人翻了一倍以上，今年夏天約400萬遊客造訪富士山吉田步道上人氣最高的車站—SUBARU線的五合目站，人數較2013年增加50％，另外約有6.5萬人攻頂，較2019年上升17％。

Japan says swarms of tourists defiling sacred Mt Fuji https://t.co/OyHfVIBb16 pic.twitter.com/k6wpmmAEB7 — Reuters World (@ReutersWorld) September 11, 2023

日本官員表示，後疫情時代、旅遊爆發，讓富士山比往年多了數千名觀光客。泉正武說：「過度旅遊—以及隨之而來的後果，包括垃圾、二氧化碳排放、魯莽登山客等是富士山面臨的最大問題。」

網路上有許多登山步道布滿垃圾、廁所髒亂不堪的畫面，2004至2018年間，超過7萬名志工在富士山上拾回850公噸的垃圾。

日本用AI辨識富士山沿路的垃圾。

最令日本官員頭痛的是出現了稱為「彈丸登山」（bullet climbing）的遊客風潮，這類登山客不住山上小屋、讓身體適應高山氣壓，選擇在夜間上山，搶在日出前攻頂，並且在當天下山，導致出現高原反應或失溫的風險增加。

富士山出現「彈丸登山」（bullet climbing）遊客風潮。

根據靜岡縣警察局數據，今年富士山上的救援事件多達61件，較去年增加50％，其中非日本遊客佔1／4，這些人多半裝備簡陋，山上4間醫療站負荷上升。另外，甚至還有登山客穿涼鞋上山。

VIDEO: With its millions of visitors every year and the buses, supply trucks, noodle shops and fridge magnets, Japan's Mount Fuji is no longer the peaceful pilgrimage site it once was. pic.twitter.com/AZd53lvuEY — AFP News Agency (@AFP) September 8, 2023

富士山保育基金會員工高橋智世形容，如今富士山就像迪士尼樂園。

為了改善登山品質，日本政府已經限制吉田步道每天上山人數最多為4000人，不過實施上有難度，主因在於日本國家公園沒有設置圍欄，封鎖道路也需要額外立法。

官員及相關專家也提議其他方式，例如只讓有預訂車位或預訂小屋床位的登山客上山，另外也包括在山上設立輕軌。

泉正武說：「富士山正在痛苦地尖叫，我們不能坐著等待改變，我們必須現在就解決過度旅遊的問題。」