桃園市大溪區重要道路武嶺橋，在2017年拓寬增加機車道，但每逢下大雨，靠近月眉山觀音寺端嚴重積淹水，有些地方甚至積水半個輪胎深，機車行經時常突然煞車，容易打滑導致摔車危險。公路總局第一區養護工程處復興工務段近日執行排水改善工程，期盼改善道路品質。

市議員李柏坊說，武嶺橋是出入大溪重要道路，但長期以來因豪大雨造成嚴重積水無法宣洩，積水甚至半個輪胎深，往來的車輛水花四濺，容易造成打滑及及交通事故發生，險象環生，影響行車及用路人安全。多次反映給相關單位，今年8月與復興工務段會勘，決議將在橋頭現有2處排水孔加大管徑及排水管向下埋設，以增加排水效率。

復興工務段長吳世傑說，近期午後強降雨，武嶺橋頭位處地勢最低處，雖然原本就有排水孔及排水管等設計洩水，但根據過往經驗，只要10分鐘內降雨超過15毫米或1小時超過60毫米，橋面就會開始積淹水，雖然雨勢變小後水就會慢慢消退，但武嶺橋是大溪區交通要道，通行車輛非常多，為避免大雨造成危險，工程施作將原有2處6英吋的排水管加大至8英吋，希望強降雨時能加快橋面排水。

他也說，該工程目前正在施作當中，預計本周16日以前可完工，該工程因人員施作所需，可能會有部分占用車道狀況，請用路人行經時注意安全。