蘋果即將在台灣時間周三（13）日凌晨1點發表全新iPhone 15系列，備受外界高度關注，有外媒整理出iPhone 15重量、尺寸，搶先提供給消費者參考。
根據MacRumors報導，消息人士提供iPhone 15全系列的確切重量以及尺寸數據：
iPhone 15
厚度：0.78公分；長度：14.76公分；寬度：7.16公分；重量：171克
iPhone 15 Pro
厚度：0.825公分；長度：14.66公分；寬度：7.06公分；重量：188克
iPhone 15 Pro Max
厚度：0.825公分；長度：15.99公分；寬度：7.67公分；重量：221克
值得關注的是，雖然iPhone 15 Pro系列更厚，但重量反而可能會更輕，外媒《9to5mac》報導，該機型會採用鈦金屬外框，該材質是讓手機手感更輕的關鍵原因。
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