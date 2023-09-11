蘋果即將在台灣時間周三（13）日凌晨1點發表全新iPhone 15系列，備受外界高度關注，有外媒整理出iPhone 15重量、尺寸，搶先提供給消費者參考。

根據MacRumors報導，消息人士提供iPhone 15全系列的確切重量以及尺寸數據：

iPhone 15

厚度：0.78公分；長度：14.76公分；寬度：7.16公分；重量：171克

iPhone 15 Pro

厚度：0.825公分；長度：14.66公分；寬度：7.06公分；重量：188克

iPhone 15 Pro Max

厚度：0.825公分；長度：15.99公分；寬度：7.67公分；重量：221克

值得關注的是，雖然iPhone 15 Pro系列更厚，但重量反而可能會更輕，外媒《9to5mac》報導，該機型會採用鈦金屬外框，該材質是讓手機手感更輕的關鍵原因。