中市議會交通地政委員會11日審查相關局處去年決算，市議員楊大鋐抨擊觀旅局針對后里馬場、花舞館管理績效差，其中，后里馬場26匹馬，普遍都有營養不良的問題，且截至今年3月有9匹死亡，市府應釐清承包商責任。觀旅局長陳美秀表示，經檢查，馬匹的飲用水及飲食都符合規定，這些馬匹多為近20歲的老馬。

楊大鋐表示，市府為了提升后里馬場及花舞館的營運效益，2020年起辦理委外經營，契約一簽就是10年，其中委外營運的項目包括2.7公頃用地、斥資8.1億興建的花舞館與26匹馬，每年收益包括權利金、租金共246.5萬，但觀旅局還得編列輔導管理費441.2萬，根本就是虧本生意。

楊大鋐指出，市府做了虧本生意，接手營運的廠商仍未做好管理、經營之責，根據審計處的考核結果，營運廠商在馬場動物展作業評鑑不合格，26匹馬都出現營養不良、嚴重消瘦的情況，且其中9匹在今年3月前死亡，質疑廠商專業能力是否足夠？主管單位是否有善盡督導及要求改善的責任？

他強調，市府應了解馬匹死亡是否是廠商專業不足導致，且後續應究責廠商並求償；此外，花舞館花了8億多元興建，委外經營後，去年營運天數僅40天，根本淪為蚊子館。

觀旅局指出，市府有要求委外廠商善盡馬場及花舞館的管理責任，馬場依照動保法規定取得動物展演正，且動保處去年底評鑑要求改善事項，廠商都已改善並在今年2月複查通過；目前馬場內的馬匹平均年齡19.1歲，而馬匹16歲後就屬於老馬，營養吸收不佳，導致體型偏瘦，廠商已依動保處建議調整馬秣配方並追蹤其健康情況。