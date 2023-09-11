2023多倫多國際影展「午夜瘋狂」單元正式入選、《蜘蛛人》名導山姆雷米擔任製片的年度最狂動作片《滅世男孩（暫譯）》於當地時間9日在多倫多國際影展舉辦世界首映，本片由《捍衛任務4》《牠》瑞典人氣男星比爾史柯斯嘉領銜主演，故事描述一名聾啞男孩為了向殺害他家人的獨裁者報仇，而接受神秘薩滿的訓練，把自己鍛鍊成殺人機器。

《滅世男孩》在多倫多國際影展首映之後，因為宛如電玩的快節奏加上充滿張力的動作場面，而獲得眾多權威影視媒體喜愛，比爾史柯斯嘉不多話、幾乎從頭打到尾的演出也讓人印象深刻。《The Playlist》認為這部片是「一段充滿暴力和濺血歡樂狂歡」；《Film Threat》表示：「《滅世男孩（暫譯）》就像是一場兩小時的雲霄飛車。」；《JoBio》說：「這部片本身是一部非常狂野的反烏托邦動作史詩，其中包含大量黑色喜劇和令人怵目驚心的內容。」

《滅世男孩（暫譯）》動作指導大衛薩塔斯基曾參與過《神力女超人》《金牌特務》等賣座鉅片，他表示，儘管他非常喜歡《捍衛任務系列》，但他不想重複與《捍衛任務系列》類似的打鬥風格。因為比爾史柯斯嘉的四肢都很修長，因此大衛薩塔斯基根據他的體型，為他打造了一些嶄新的打鬥風格。比爾史柯斯嘉對演出的認真，也讓大衛薩塔斯基印象深刻，他請了私人教練，在家裡也繼續練習。「我不能再要求更多了，那真是一段充滿爆炸又美好的時光。」

除了比爾史柯斯嘉之外，《滅世男孩（暫譯）》裡面還有許多人氣演員，包含在《即刻救援系列》裡飾演動作巨星連恩尼遜妻子的荷蘭女星芬姬詹森演出君臨天下的獨裁者「希爾達」，是本片的終極大反派，其他像是《忌日快樂系列》新生代恐怖天后潔西卡羅瑟、《怪奇物語》「莫瑞鮑曼」布雷特吉爾曼、《全面突襲》「瘋狗」亞洋魯辛等，都是影迷一看就會認出來的面孔。