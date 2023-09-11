日本寫真女星杉原杏璃外型甜美，擁有G罩杯傲人上圍，又有著「G奶女帝」、「寫真女帝」等美稱。誰料，她於今(11)日上午在社群上發文寫下：「請救救我。」等字句，而後便再無更新動態，讓外界不免擔憂她的狀況。

據日媒《ENCOUNT》報導，杉原杏璃8月20時，曾在個人社群上發文，透露父母所居住的老家中，時常收到粉絲們送來的禮物、信件等，且相關內容皆被監視攝影機拍下。對此，她特地發文提醒粉絲：「我不住在那，請大家別再送了。」呼籲粉絲停止上述行為。

皆様へお願いです！

私の実家などの敷地内に入り、贈り物やお手紙などを定期的に置かれる方々がいます。防犯カメラが作動しています

私は広島には住んでいません。

敷地内に入る事も、物を置かれる事もほんとうに、ほんとうに、やめてください。

応援してくれることは嬉しいですが、それは違います。 — 杉原 杏璃 (@Anri0612Anr) August 20, 2023

もう何年も何年も前からです。

何日も放置されると腐敗や散乱もします。



事務所にお送りいただいたり、イベントも定期的に行なっているので違う方法で

皆様、本当によろしくお願いします。 — 杉原 杏璃 (@Anri0612Anr) August 20, 2023

而相關貼文PO出後，杉原杏璃也與過往一般，頻頻在社群上分享生活動態以及與網友互動，還可見到多則感謝粉絲的內容，顯見她親民的作風。誰料，今日突更新一則「請救救我」的貼文，引發粉絲擔憂，不少人紛紛詢問：「怎麼了，我願意幫助你」、「發生什麼事？」不過截至目前，杉原杏璃尚未有新動態釋出，也有不少人揣測發文原因，表示：「工作不順利嗎」、「與金錢有關？」

助けてください — 杉原 杏璃 (@Anri0612Anr) September 11, 2023

事實上，杉原杏璃16歲就踏入演藝圈，每次推出寫真集都會造成轟動，曾被評為日本十大美胸女優之一，人氣不俗。她在2017年宣布退出寫真界，同年還來台宣傳改編她自傳小說的電影，而2018年便在社群上透過手寫信宣布和交往已久的音樂出版公司老闆結婚，誰料她與音樂公司董事的婚姻僅維持2年就宣告終結，不過兩人還是維持朋友關係。