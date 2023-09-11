陶藝家蔡榮祐的作品。（中央書局提供／陳淑芬台中傳真）

國家工藝成就獎得主、台中霧峰陶藝家蔡榮祐投入陶藝創作47年，中央書局推出他與兒女3人聯展「故土容顏 陶作職人展」。蔡榮祐說，要讓不同熔點的陶土相互包容是一大挑戰，要做到上層的陶土熔了、流動，與下層陶土產生聚流效果，完美成形才能成為獨特的作品。

「故土容顏 陶作職人展」邀請蔡榮祐與兒子蔡家閎、女兒蔡依儒等3人聯展，展出圓滿、憨厚、捨得、親情、包容、耿直、柴燒等13項系列作品，還有蔡榮祐個人攝影及近期創作專輯，展期至10月2日。

蔡榮祐獲頒文化部國立台灣工藝研究發展中心「國家工藝成就獎」及新北市陶藝獎「陶藝成就獎」，並獲台灣美展永久免審查作家資格。

對於代表作「包容」，蔡榮祐說，他到60歲才學會包容，要將不同熔點的陶土相互包容，確實是一大挑戰，要做到上層的陶土熔了、流動，與下層陶土產生聚流的效果，完美成形才能成為獨特的作品。

「『包容系列』試驗了6年！」蔡榮祐說，土的膨脹係數不同，高溫時沒事，冷卻過程中卻經常崩裂，所造成的失敗率不計其數，始終缺乏竅門，必須不斷試驗。

中央書局表示，蔡榮祐早年當過美術印刷學徒、畫家，因環境和生活因素轉職，經歷許多失敗與不如意，直到33歲待業時，認識製作陶器的啟蒙老師楊連科，後拜入陶藝家邱煥堂與林葆家門下，從傳統工藝出發、呈現現代陶藝，姜傳統與現代做完美的結合。