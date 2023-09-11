該凶宅緊鄰家樂福鼎山店，生活機能便利，未來沿線還有輕軌經過，堪稱精華地段。（柯宗緯攝）

鬼月又掀凶宅話題熱！高雄1處位於三民區鼎山商圈的凶宅，4房開出498萬求售，引發網友熱議，紛紛刷一排狂讚「甜甜價」、「根本是清流？」、「可見真的蠻凶的」。房仲則說，該事故屋低於行情5、6折，但特殊產品非常選人買。

臉書粉專「我是凶宅！！買賣／法拍／投資／撿便宜／屋主自租自售／仲介／資訊新聞／全台／禁廣告只有凶宅可進。」有1篇PO文求售三民區事故屋；屋齡28年，建坪33坪，4房2廳2衛，開價498萬元，相當於單坪15萬元，緊鄰家樂福鼎山店，生活機能便利，未來沿線還有輕軌經過，堪稱精華地段。

近年房價居高不下，因此凶宅成為高房價下的搶手貨，但往往凶宅價格被網友嘲諷「比鬼還要凶」，意指不夠便宜。因此當該物件開出498萬元，網友幾乎一面倒留言幫忙推文。

網友表示，「這篇要一直置頂才行，符合社會大眾期望價值的凶宅價格欸」、「這價格總算有點良心，此文不能沉。」、「第一次看的真的有當凶宅的價格出價的」、「終於出現誠實的凶宅了，價錢合理。」。

當地房仲指出，鼎山商圈大多是20到30年的大樓，小坪數20至30坪產品的單價落在20萬到25萬元，若是70到90坪大坪數產品，每坪約17萬至20萬元。而該事故屋近1年社區行情在17萬到21萬元，然而這類特殊產品非常選人買。