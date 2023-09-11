秋天是吃水梨的季節，但你對它的營養了解對少？對此，營養師高敏敏表示，水梨富含許多營養，除了含水量高達90％，能補水解渴外，還有利尿消水腫、促進排便、養顏美容、降血壓和血脂、促進代謝等作用。除此，國健署指出，水梨的果皮含有蘋果酸、維生素B及β胡蘿蔔素等，只要洗乾淨就可以連皮一起吃。

高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」發文，介紹水梨的6大營養好處，她表示，首先其富含鉀，有助人體排出多餘水分，達到消水腫的作用；其次一顆水梨含水量就高達90％，不僅能解渴消暑，也讓角質保持水分；再來水梨中的山梨糖醇可軟化糞便，吸收充足水分後，會幫助腸胃蠕動，促進排便，以維持腸道健康。

高敏敏接著說，再者水梨含有維生素C，可促進膠原蛋白生成、幫助養顏美容；還含礦物質鉀和果膠，前者能幫助細胞、組織運作，調整血壓，後者能降低膽固醇；最後是含天門冬胺酸，合成蛋白質後，可以促進皮膚新陳代謝。

另外，水梨不僅果肉營養，國健署就指出，其果皮還含有蘋果酸、維生素B及β胡蘿蔔素等抗氧化好幫手，只要洗乾淨就可以連皮一起食用，還能增加膳食纖維攝取。

然而，雖然水梨好處多，但高敏敏也提醒，一天不建議吃超過一顆，尤其是腸胃敏感者，食用過多可能會有腹瀉症狀出現。