雲林縣長張麗善（右二）介紹雙十國慶路跑的豐富贈品。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府與「活動咖」運動報名平台共同規畫於國慶日舉辦「2023雲林雙十國慶齊步跑」活動，11日在縣府舉行宣傳記者會，由「黃金戰士」陳致遠擔任活動代言人，邀全民一起透過健康路跑為國家慶生，同時推廣全民運動，促進雲林運動觀光發展。

雲林縣長張麗善表示，中華民國是先人拋頭顱、灑熱血辛苦建立的，大家要用感恩的心，以實際行動來為國家慶生，10月10日早上5點30分歡迎大家到縣府廣場參加路跑，跑完後8點一起參加升旗典禮。

張麗善說，外縣市民眾於活動後，可順道參訪雲林各鄉鎮景點，發現雲林之美，同時採購「雲林良品」在地農特產伴手禮與親友分享。期盼藉由雲林的農業、運動、觀光產業，展現雲林人文風情與熱情活力。

縣民政處長蕭德恕提到，國慶升旗典禮結合路跑活動，極具意義，只要報名就可參加摸彩，領取豐富完賽禮，縣府並特別加碼，活動當天現場民眾下載APP即可獲得100元雲林幣。路跑組別分為3K歡樂組、10K挑戰組，希望大家透過路跑，感受雙十慶典嘉年華的熱鬧氛圍。

蕭德恕指出，本次活動準備精美紀念品，包括活動紀念衫、國旗提袋、實用帆布袋、完賽紀念獎牌、國旗圖案口罩、雲饗豬雙十運動毛巾、元進莊喫雞系列產品與土雞肉鬆禮盒、庵古坑咖啡體驗包、瑞春醬油、施巴運動沐浴產品等。

活動當天現場還有抽獎活動，參賽者有機會獲得朝聖酒店住宿券、元進莊晨露滴雞精、阿李媽媽手作豆奶酪等，眾多好禮就是要讓參加「2023雲林雙十國慶齊步跑」民眾滿載而歸，邀請大家用最健康的方式為國家慶生。