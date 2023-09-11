數位部今公布「數據公益運作指引」、「隱私強化技術應用指引」草案，數位部指出，在確保個資保護與保障人民隱私前提下，推動數據公益及以資料促進多元創新，該草案已發布在「公共政策網路參與平台」的眾開講，另外，「隱私強化技術應用指引」草案採HackMD機制進行共筆協作，民眾即日起至10月15日可至HackMD平台（https：／／gov.tw／Byk），留言協作參與討論。

數位部指出，先進國家一方面完善個資保護，另一方面強調資料經妥善技術處理後，讓數據和資料成為推動社會創新的重要動能，得以廣泛運用，增進公益價值，改善人民福祉，在充分討論下，建立相關技術及制度規範。

數位部強調，兩項指引預計於年底前正式公布，均符合《個人資料保護法》，同時恪遵憲法法庭判決揭示的保障人民資訊隱私權意旨為前提，持續精進資料治理政策和相關隱私強化技術配套措施，配合後續個資法修法進展，推動資料治理立法，完備法制。

數位部表示，「數據公益運作指引」草案已在「公共政策網路參與平台」的眾開講導入Polis系統，結合視覺化的觀點分析，讓不同立場的利害關係人，更容易看到彼此的共同點，協助找到共識。

另邀集國內技術專家研訂的「隱私強化技術應用指引」草案，作為強化隱私保護的技術配套，可視資料處理需求及適用情境，採取適當的隱私保護技術，隱私強化技術（Privacy Enhancing Technologies PETs）可平衡隱私保護與資料運用需求，透過技術方法降低直接利用原始資料衍生的風險，同時保有資料可用性。