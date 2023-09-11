台北市長蔣萬安今（11）日10時代表北市府接受張玉鳳女士捐贈360萬元的高頂救護車。（圖／北市消防局提供）

台北市長蔣萬安今（11）日10時代表北市府接受張玉鳳女士捐贈360萬元的高頂救護車。（圖／北市消防局提供）

台北市長蔣萬安今（11）日10時代表北市府接受張玉鳳女士捐贈360萬元的高頂救護車。他在致詞時表示，玉鳳女士一直對社會有極大的付出跟貢獻，特別是玉鳳女士目前還因病接受治療，依然不忘回饋社會、幫助地方，愛心讓市府團隊滿懷感動，市府要表達最高的敬意、最大的感謝，他要對玉鳳女士說「台北有您真好」。本次捐贈之救護車將配置於文山區，提升文山區緊急救護能力，幫助亟需緊急救護的傷病患。

北市府表示，現有救護車均來自像張玉鳳女士這般有愛心的民眾或團體所捐贈，自1999年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1511位到院前心肺功能停止患者（OHCA）經消防局急救後送醫康復出院；對台北市而言，持續盡心地為市民的生命財產安全把關，就是對張玉鳳女士熱心支持及大力相挺最好的回報，爾後台北市也將善用捐贈之救護車，持續拯溺救難。

政府預算有限，民間力量無窮，台北市消防局會珍惜所有善心人士捐贈的車輛及器材物資，協助更多需要幫助的人，以回饋每一位台北市民。