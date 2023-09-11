《Barbie芭比》瑪格羅比演活「典型芭比」。（MyVideo提供）

由好萊塢影星雷恩葛斯林與瑪格羅比主演的真人版電影《Barbie芭比》搶先版，即將在9月12日飆速上架。賣座驚悚續集《巨齒鯊2：海溝深淵》搶先版、奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯主演愛情喜劇《珍愛硬起來》、恐怖大師溫子仁監製的經典鬼片系列續集《陰兒房：鬼門陰深處》、傑克葛倫霍主演的戰爭動作片《絕地營救》，都在9月MyVideo看得到。

《Barbie芭比》自上映以來討論度不斷，已在全球熱賣超過13.8億美金（約443億台幣）票房，粉紅魅力持續發燒。片中，除了「芭比」和「肯尼」受到矚目，由麥可塞拉飾演沒存在感的「艾倫」也是一大亮點，但是麥可塞拉日前受訪時，卻爆料他差點因為經紀人而錯失主演賣座大片的機會。

麥可塞拉透露，有一天他的經紀人來電說：「我接到了電影《Barbie芭比》的電話，葛莉塔潔薇執導，會在倫敦拍4個月。我告訴他們你可能不想拍這部片，因為你大概不想去倫敦。」麥可塞拉聽聞大驚、立刻回他：「什麼？！快打電話給他們！我怎麼可能會不想拍？我必須去拍。」為了積極爭取角色，麥可塞拉還跟朋友要來導演葛莉塔的電子郵件，主動和對方聯繫，最終透過線上面談，成功獲得《Barbie芭比》中獨一無二的角色「艾倫」。

瑪格羅比在《Barbie芭比》中演活「典型芭比」，該片妝髮師伊萬娜普利莫拉克近來受訪時，透露瑪格羅比差點在片中成為「塑料美女」，普利莫拉克表示，最初在發想角色外型時，打算讓角色擁有塑膠皮膚和頭髮，但發現太過無瑕的外型顯得虛假和恐怖，「真正的美麗，應該是讓角色擁有適合自己的皮膚和頭髮。」劇組也因此打消「塑料美女」的設定。普利莫拉克也說，即使瑪格羅比的外型已經很完美，但在角色化妝上仍花了不少心思，光是為了搭配各種造型，瑪格羅比在全片至少擦了30種的不同色號口紅。

《Barbie芭比》中有不少驚喜彩蛋，導演葛莉塔潔薇先前曾表示，她原本打算找在《淑女鳥》、《她們》合作過的演員「甜茶」提摩西夏勒梅和瑟夏羅南在片中客串演出，可是兩人因時間無法配合而作罷，但提摩西仍有在拍攝期間來探班，到片場的他直說：「我應該要來演這部片的。」導演就回他：「我就說吧！你為什麼沒來演呢？」成為令人可惜的客串遺珠之一。

除了賣座強片《Barbie芭比》，硬漢傑森史塔森主演的刺激大片《巨齒鯊2：海溝深淵》、限制級喜劇片《珍愛硬起來》、原班人馬回歸的駭人故事最終章《陰兒房：鬼門陰深處》、將美國撤軍阿富汗發生的震撼真實事件搬上大銀幕的《絕地營救》、梁朝偉和郭富城雙帥主演的犯罪港片《風再起時》、舞蹈家許芳宜半自傳電影《我心我行》、台北電影獎最佳紀錄片《神人之家》、超人氣兒童動畫電影《汪汪隊立大功特別篇：極速賽車救援》、《汪汪隊立大功特別篇：高空噴射救援》、《汪汪隊立大功特別篇：威力狗超威救援》等，都將在9月於MyVideo上架。