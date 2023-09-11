大陸為促進房市交易，北京、上海、廣州及深圳四個一線城市與全大陸超過20個以上城市多地紛紛發布實施「認房不認貸」政策。這對個人在大陸有房產尋售者，可把握政策推動需求尋售。但會計師也提醒，台商在大陸賣房更重視交割後資金是否能合法匯出境外的需求，尤其交易條件、納稅環節的合法規劃，將直接影響台商售房款的合法匯出與否。

這波「認房不認貸」政策是對於先前「認房認貸」政策的鬆綁，允許居民家庭（包括購房者、配偶及未成年子女）只要在本地名下沒有登記房產，銀行都可比照首套房標準提供較高的放貸成數與較低貸款利率。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師林瑩甄指出，不少台灣人在大陸持有房產，過往案例顯示，仲介協助出售時可能會提出多樣的方案，例如：壓低房價差額以裝修補償款或空置期補償款等不同費用名目形式支付，或以本地稅局可接受的市場房價做為納稅房價，差額以陰陽合同等脫法方式降低個人房產交易稅金。

這名義雖是協助節稅促成交易，但仲介並不攬包資金匯出，若售房房價金需匯出境外，賣方需要自行負責。林瑩甄提醒，這也是台商在大陸賣房格外重視的需求，必須特別注意交易條件、納稅環節的合法規劃，都將直接影響能否順利匯出。

此外，林瑩甄表示，若台商考慮中長期持有中國大陸房產，需預先考慮未來可能的繼承問題，由於繼承順位與台灣不同，建議在陸房產需提前進行安排，避免未來後代無法依自己意願取得在大陸財產。