洪詩日前宣布和老公李運慶有了愛的結晶，目前懷孕4個多月，還不知道寶寶性別，她今（11）日出席三立《VBL系列》第二部《絕對佔領》首映會，肚子其實還不明顯，懷孕初期還不穩定，會出血必須打安胎針，醫生也警告她要多休息、不要走太多路、多睡覺，不要一直動得待在床上，「我就是很聽醫生的話，因為我現在身體被寶寶絕對佔領中。」

但懷孕初期洪詩很辛苦，剛開始什麼都吃不下，吃了就吐，體重甚至比懷孕前還輕，好在現在慢慢補回來，恢復到54公斤左右。洪詩幸福地誇老公李運慶非常貼心，很呵護她，除了每一餐早餐都親自下廚外，也不太讓她走路，孕期她非常地想吃櫻桃、奇異果等水果，老公也會滿足她一切的需求，「希望寶寶出生後，老公還是神隊友。」

洪詩日前分享李運慶一看到小孩超音波照片，感動得淚崩，她說想生小孩一直在2人計畫中，其實算很幸運很順利有小孩，「看超音波那種哭是很感動，小孩突然來了有種被選擇的感覺，這種事情（有小孩）都一直沒辦法準備好，但他到來，就好像準備好了。」洪詩透露會籌辦性別派對，「運慶想要女孩，我是想要生2個，一男一女最好。」